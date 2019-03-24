الباز يكشف أبرز توصيات القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل نتائج القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأشار "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أن القمة الثلاثة خلصت إلى 10 توصيات رئيسية ومنها:

- الاتفاق على تشكيل مجلس أمن مشترك، وغرفة عمليات مشتركة برئاسة مدراء المخابرات للدول الثلاثة.

- تفعيل الاتفاقية الأمنية المشتركة، والعمل على مراقبة مشتركة لعناصر التنظيمات الإرهابية من العائدين لأوروبا.

- نقل عدد من العناصر الإرهابية، في السجون العراق إلى مصر لاستكمال التحقيق معهم، بالإضافة إلى تسليم عناصر إرهابية للسلطات الأردنية في المملكة.

- تقديم الدعم اللوجيستي المتبادل عن تحركات جماعة الإخوان، ووقف عدد من الحسابات البنكية في البنوك العراقية المشتبه في تمويلها لعناصر في تركيا.

- الاتفاق على تشكيل جبهة واسعة لعودة سوريا للجامعة العربية.

- السعي عن طريق العراق لوقف الدعم الإيراني لقطر، حتى ترضخ لمطالب الرباعي العربي.

- رفع حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق والأردن لمواجهة ارتقاع ميزان التبادل التجاري العراقي التركي، لتعوض مصر العراق.

- التزام العراق بالمشاركة الفعالة في تنمية محور قناة السويس وضخ نحو مليار دولار كاستثمارات مباشرة.