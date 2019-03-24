"شخصيتك من صوتك" بمكتبة الإسكندرية.. 4 إبريل

تقام يوم الخميس الموافق 4 إبريل 2019 في الساعة الرابعة عصرا، ندوة ثقافية بعنوان "شخصيتك من صوتك" بقاعة الأوديتوريوم فى المدخل الرئيسي بمكتبة الإسكندرية، وذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالإسكندرية في دورته 15؛ والذي سيفتتح في 25 مارس الجاري.



ضيفة الندوة المدربة الصوتية الدكتورة إيمان يسري باحثة دكتوراه في علوم الصوتيات، ويدير اللقاء المخرج رامي الجيار مخرج دراما وبرامج بمدينة الإنتاج الإعلامي.



تدور الندوة حول أهمية استخدام الصوت في التواصل وكيف يؤثر الصوت في كاريزمتك الشخصية، تعريف نبرة الصوت وكيف يمكن تغييرها، أهم الأشياء العالمية التي يعكسها صوتك عن حياتك العاطفية والمهنية وشكلك الخارجي وصفاتك الشخصية ومستوى تطورك الحضاري.



كما يتناول اللقاء عرض لبعض الوظائف التي يكون فيها الصوت عنصر هام جدا في الحصول على ما تريد وبعض النصائح للشباب الخرجين عن كيف يجتاز المقابلة الشخصية باستخدام صوته، وتصحيح ومناقشة بعض الأقاويل الشائعة عن الصوت.



وفي الجزء الثاني من الندوة سيتم عمل اختبار للحاضرين للتعرف على صفاتهم الشخصية من خلال نبرة صوتهم، بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة جدا للسيطرة على الصوت في أصعب المواقف مثل الغضب والانفعال وكيف تستخدم صوتك لتحسين علاقاتك العاطفية والزوجية، وكيف تكمن قوة المرآة في صوتها، وأيضا وصف لبعض الطرق الطبيعية للعناية بالصوت.