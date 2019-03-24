المنافسة تشتعل بين الأندية فى بطولة الجمهورية لسباحة الزعانف

اشتعلت حدة المنافسة فى اليوم الثانى للمرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف والمقامة بمجمع حمامات السباحة بهيئة ستاد القاهرة الدولى حتى 27 مارس الجارى بين الأندية المشاركة فى البطولة، وعددها 63 ناديا ومركزا للشباب يمثلها نحو 2000 سباح وسباحة؛ حيث ظهرت بقوة أندية الإسماعيلى والغابة والتوكيلات البحرية وطلائع الجيش وهيئة قناة السويس ببورسعيد على منصات التتويج، لتخطف الأضواء من أندية القمة سموحة ووادى دجلة ومركز شباب الجزيرة، التى فازت بمعظم السباقات فى اليوم الأول للبطولة.



فازت السباحة راجية إبراهيم من نادى طلائع الجيش بالمركز الأول فى سباق 50 مترا لسباحة المونو فى المرحلة السنية 10و11 عاما للبنات، وحلت مريم سعد من مركز شباب الجزيرة فى المركز الثانى، وملك علاء من الشرطة فى المركز الثالث، وفى منافسات الاولاد لنفس السباق والمرحلة السنية فاز ياسين ايمن لاعب هيئة قناة السويس ببورسعيد بالمركز الأول، وحل أنس أحمد لاعب الإسماعيلي فى المركز الثانى، ويوسف حاتم لاعب ستاد الشباب فى المركز الثالث، وفى سباق 100 متر للسباحة المزدوجة للبنات فازت مريم سعد من مركز شباب الجزيرة بالمركز الأول، وحلت زميلتها هادير محمود فى المركز الثانى، وسولافا إبراهيم من الرياضى البحرى فى المركز الثانى، وفى منافسات الاولاد حصل عبد الله أشرف من التوكيلات البحرية على المركز الأول، ويوسف محمد لاعب مركز شباب الجزيرة على المركز الثانى، وحل زميله ياسين محمد فى المركز الثالث.

وفى سباق 100 متر × 4 لسباحة المونو للمرحلة السنية 10و11 عاما للبنات حصل الاسماعيلى على المركز الأول، ثم وادى دجلة والغابة فى المركزين الثانى والثالث، وفى منافسات الأولاد فاز القناة بالمركز الأول، ثم الجيش والإسماعيلى فى المركزين الثانى والثالث على الترتيب، وفى منافسات 50 مترا لسباحة المونو للفتيات فوق 14 عاما فازت نادين وجيه من الرياضى البحرى بالميدالية الذهبية، وحصلت نور سميح لاعبة دجلة على الفضية، وفازت سلمى عزت لاعبة الصيد بالبرونزية، وفى منافسات الشباب لنفس المرحلة السنية حصل سيف الدين ايمن لاعب الغابة على المركز الأول، وحل زميله مصطفى توفيق ثانيا، وعمر سيد من الإسماعيلى ثالثا.

وفى سباق 1500 متر لسباحة المونو للفتيات فوق 14 عاما فازت سلمى محمد من القناة، ولوجى ياسر من سموحة، ورحمة حسن من دجلة، بالمراكز الثلاثة الأولى على الترتيب، وفى منافسات الشباب لنفس المرحلة السنية، فاز يوسف محمد لاعب سموحة، وعلاء الدين محمد لاعب القناة، وأحمد تامر سباح دجلة، بالمراكز الثلاثة الأولى، وفى سباق 200 متر للسباحة المزدوجة للفتيات فوق 14 عاما حصلت روضة نبيل لاعبة سموحة على المركز الأول، وحلت ندى أحمد من بنك الاسكندرية فى المركز الثانى، وجاءت حبيبة رأفت من مركز شباب الجزيرة فى المركز الثالث، وفى منافسات الشباب لنفس المرحلة السنية فاز يوسف عبدالفتاح لاعب الغابة وزميله محمود مسعد بالمركزين الأول والثانى، وحل مروان إبراهيم سباح طلائع الجيش فى المركز الثالث.

