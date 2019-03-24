القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
مصر
الأحد 24/مارس/2019 - 09:59 م

وزير التعليم: نتصدى للعبث في سيرفر الامتحانات.. و4 ملايين محاولة دخول

طارق شوقي
طارق شوقي
dostor.org/2564906

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم اتاحة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم، لإعطاء الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب عليه بعد عدم تمكنهم من الدخول على السيرفر الخاص بالامتحانات نتيجة محاولات البعض في العبث بسيرفر الامتحانات.

وقال شوقي في رسالة صوتية للطلاب، إن تجربة اليوم كشفت العديد من الجوانب التي سنعمل على الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة لتأمين وصول الامتحان التدريبي لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن الهدف منذ البداية تدريب الطلاب على شكل الامتحان واختبار مكونات المنظومة الإلكترونية.

وأضاف الوزير أنه بالرصد وجدنا ما يقرب من 3 ملايين محاولة دخول على السيرفر الخاص بالامتحانات منذ الدقائق الأولى من صباح اليوم الأحد واستمرت حتى مساء اليوم والتي وصلت إلى 4 ملايين محاولة دخول على السيرفر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، من خارج وداخل مصر، على الرغم من أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية يبلغ 650 ألف طالب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه لتفادي ذلك الموقف خلال الأيام المقبلة تقرر زيادة سعة السيرفر الخاص بالامتحانات بشكل يعطي أريحية لأبنائنا الطلاب في تأدية امتحان الغد، وتقرر منع الدخول على السيرفر من خارج مصر واقتصاره فقط على داخل مصر في المدارس من خلال شبكة الواي فاي الخاصة بالمدرسة أو من خلال الشريحة التي تم توزيعها على الطلاب، من خلال الأرقام الخاصة بها.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه تقرر أيضا إصدار كود موحد على مستوى الجمهورية سيتم إعلانه مساء اليوم السابق لامتحان المادة، حيث سيتم مراعاة وضع كود خاص بالمدارس التي تدرس باللغة العربية وكود خاص بالمدارس الإنجليزية وكود خاص بالمدارس الفرنسية، لتفادي حالة القلق والتعب التي شاهدناها اليوم على أولياء الأمور والطلاب.

ووجه الدكتور طارق شوقي، حديثه للطلاب قائلا: "الطلاب الذين لم يتوفر لديهم شبكة إنترنت في المدارس أو لم يتم تفعيل الشريحة الخاصة بالتابلت بعد لا تقلقوا سيتم توفير نسخة من الامتحان مساء كل يوم على موقع الوزارة للتدريب عليها".

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أي نظام إلكتروني يجب تجربته مرة واثنين وثلاثة حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائي، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعد الانسياق خلف الشائعات التي تروج حول النظام التعليمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور طارق أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة وسيعلن مساء كل يوم الموقف بالتحديد وإعلان الاحصائيات وأنه لا داعي للقلق متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ 3 أيام

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

الآن

جامعة الأزهر: أعضاء هيئة تدريس وراء شائعة اغتصاب الطالبة (فيديو)

الباز: الإخوان وراء "كذبة" اغتصاب طالبة بالمدينة الجامعية في أسيوط (فيديو)

سفير إثيوبيا: نشكر السيسي وشعب مصر لوقوفهم إلى جانبنا

تفاصيل مران الزمالك استعدادا للأهلي

ads
الأكثر قراءة

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

"الباز" يكشف لأول مرة.. الشهادات الحاصل عليها "دكتور القلب المزيف" (فيديو)

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

فصل جديد فى تاريخ توتنهام مع استضافة الاستاد الجديد أول مباراة

ملعب توتنهام الجديد يستضيف مباراته التجريبية الأولى

20 لاعبا في مران منتخب تونس قبل ودية الجزائر

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

"الباز" يكشف لأول مرة.. الشهادات الحاصل عليها "دكتور القلب المزيف" (فيديو)

كشكول

وزير التعليم يتخذ عدة إجراءات هامة لتلافي مشكلات امتحان "العربي"

وزير التعليم: منع الدخول علي سيرفر امتحانات أولى ثانوى من خارج مصر

التعليم: ٤ مليون محاولة للدخول علي "سيرفر" امتحانات أولى ثانوى

"شوقي": اتاحة امتحان اللغة العربية علي موقع وزارة التعليم

التعليم تحل مشكلة "السيرفر" لامتحانات الأول الثانوي

الأمصار

تعرف على فكرة برنامج رامز جلال الجديد وأبرز ضحاياه

اشتيه يعلن انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

زعيم المعارضة بكندا: سلوك رئيس الوزراء أساء للبلاد عالميا

مقتل 3 يمنيين إثر قصف حوثي استهدف مدنيين في الحديدة

الفنان الھندي سلمان خان یصل السعودية

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة: استخدام لاعبي الكرة كأداة لتشخيص الزهايمر

اكتشاف كنز مذهل عمره يزيد علي 500 مليون عام

الآلاف يستمتعون بأول مهرجان للألوان في السعودية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

10 عادات تعجل من شيخوختك

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎