مايك شوماخر يخوض أول تجربة له بسباق سيارات فورمولا 1

يعتزم مايك شوماخر نجل أسطورة سباقات سيارات فورمولا1 الألماني مايكل شوماخر خوض أول تجربة له بإحدى سيارات فورمولا1، عقب سباق جائزة البحرين الكبرى بحسب تقارير ألمانية.

ويشارك شوماخر البالغ من العمر 20 عاما فى اختبارات تستمر لمدة يومين في البحرين، مع فريق ألفا روميو وفقًا لمجلة أوتو بيلد موتور سبورت

وذكر التقرير أنه من المقرر أن تجرى الاختبارات يومي الثلاثاء والأربعاء التاليين لسباق جائزة البحرين، الذي سيجري الأحد المقبل.

ويستهل شوماخر الذي يعد أحد أعضاء أكاديمية فيراري للسائقين، مسيرته في سباقات سيارات فورمولا2، بعدما توج بلقب فورمولا3 الأوروبي في الموسم الماضي.

وينص الاتفاق مع فيراري على مشاركة شوماخر في دورتين للاختبار في الموسم الحالي، حيث يتمتع ألفا روميو، بتعاون وثيق مع شركة فيراري للمحركات.

