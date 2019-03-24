الباز: إذاعة "BBC" تعادي مصر بشكل واضح وتنشر "هراء" (فيديو)

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن إذاعة الـ BBC" هي كيان يناصب مصر العداء بشكل واضح، مشيرًا إلى أنها أخذت دعوة معتز مطر، وتحدث عنها بأنها حملة ناجحة، وأن الحملة تنظم مظاهرات للمرة الثانية، على الرغم من أن مصر لم يقم فيها بالأساس.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن البعض يثق في الإذاعات الأجنبية، ويعتقد أنها تحترم المهنية، على الرغم من أن الكلام عن المهنية المطلقة "أكذوبة كبيرة جدًا"، متابعًا: "اللي بيمارس الاعلام شخص في حد بيدفعله، ولا يوجد إعلام في العالم مستقل بشكل كامل حتى لو بياخد أمواله من القراء والمستمعين".

وواصل: "أنا موجود هنا في القناة، والقناة صاحبها له أولويات ولو شايف حاجة مش مظبوطة، مش هتكلم عنها، ولا واحد في قناة أو جرنال تعتقد أنه ممكن يتكلم عن أصحاب القنوات قوله أنت كداب".

وشدد "الباز"، على أن "BBC" تنتهج مسارًا ضد مصر بشكل كامل والتقاريرها وتغطياتها عن مصر خير دليل، منوها بأنها تنشر الهراء، وتتعامل معه كأنه حقيقة وتتجاهل ما يحدث في مصر.