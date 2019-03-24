القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
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الأحد 24/مارس/2019 - 09:51 م

عميد معهد القلب: الاعتداء على الأطباء أصبح روتين يومي

عميد معهد القلب:
محمود عرفات
dostor.org/2564900

قال الدكتور محمد أسامة عميد معهد القلب، إن واقعة تدمير غرفة القسطرة بالمعهد والاعتداء على الأطباء من قبل أسرة أحد المتوفين، ليست الأولى بل هي واقعة متكررة في كل مستشفيات مصر، وأصبحت روتين يومي.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الأطباء يقفون مع الدولة في محاربة الإرهاب، بكل أنواعه ومنه إرهاب الأطباء، مشيرًا إلى أن هيبة الدولة يجب أن تعود في المؤسسات كافة، ولا يمكن أن يغضب أهل المريض من طبيب فيعتدوا عليه، ويغضب أهل الطالب من المدرس، فيعتدوا عليه.

واستكمل يجب أن يعود شعور المحبة وحسن النية، وأن الطبيب هدفه الأول هو دعم المواطن وخدمته.

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