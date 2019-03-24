برلمانى يعلن تنظيم قافلة لاستخراج بطاقات الرقم القومى بمركز أوسيم

قال النائب سعد بدير عضو مجلس النواب لحزب الوفد عن دائرة مركز أوسيم، إن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، يحرص على التواصل الدائم مع المواطنين لتذليل جميع العقبات أمامهم.

وأضاف "بدير"، أنه استخرج جميع التصريحات اللازمة من أجل تنظيم قافلة استخراج بطاقة الرقم القومي للأهالي في بقرية طناش الواقعة بنطاق حى الوراق محافظة الجيزة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مكتب السجل المدني بمحافظة الجيزة أرسل موظفي المكتب لإنهاء إجراءات تصويرللأهالي، وتواجد المكتب داخل مركز شباب طناش منذ الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة السادسة مساء.

وأوضح النائب الوفدي، أن العديد من أهالي قرية طناش وخاصة كبار السن قاموا بالتوجه إلى قافلة استخراج البطاقات الشخصية، لافتا إلى أنه سيقوم بعمل آخر قافلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي وإنهاء إجراءات التصوير بمركز أوسيم لتقديم الخدمات الفترة القادمة بما يحقق نفعًا لمواطني وأهالي المركز والقري المجاورة.