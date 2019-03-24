البنك التجارى الكينى يهزم ريفينيو الرواندى 3-0 ببطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

فاز فريق البنك التجاري الكيني لسيدات الكرة الطائرة على ريفينيو الرواندي 3-0 في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر ببطولة أفريقيا، في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بالنادى الأهلي.



وجاءت نتائج الأشواط 25-15 و25-13 و25-11 لصالح الفريق الكينى لينهى البطولة فى المركز التاسع يليه ريفينيو فى المركز العاشر.



وفي مباراة تحديد المركزين الـ 15 و16 تم احتساب اسيك ميموزا الايفوارى فائزا على السجون الكينى اعتباريا بنتيجة 3-0 وذلك لعدم حضور السجون الكيني وانسحابه من البطولة، حيث لم يخض عقب انتهاء مباريات الدور الأول أي مباريات في تحديد المراكز من 9-16.



وحصد الفريق الايفوارى المركز الـ 15 يليه جامعة نكومبا الأوغندي في المركز الـ 16 والذي ودع البطولة عقب انتهاء مباريات الدور الأول لاحتلاله المركز الخامس بالمجموعة الرابعة.



وتذيل فريق السجون ترتيب فرق البطولة حيث جاء في المركز الـ 17 والأخير بالبطولة وذلك كعقوبة له لانسحابه من البطولة.

