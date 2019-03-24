براءة ترامب من تهمة التواطؤ مع روسيا في الانتخابات الأمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مساء اليوم، عن تسليم الوزير وليام بار ملخصا لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر لأعضاء الكونجرس الأمريكي.



وأكد تقرير وزير العدل، أن مولر لم يجد أن أي أمريكي أو أي مسئول في حملة الرئيس دونالد ترمب تآمر عن علم مع روسيا، وذلك وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.



وأوضحت وزارة العدل، أن أدلة مولر غير كافية للتأكيد على أن الرئيس ترامب عرقل القضاء الأمريكي أثناء تحقيقه في تواطؤه مع روسيا.



ويعد هذا التقرير سريا أجرته وزارة العدل للتحقيق فى التدخل الروسي فى انتخابات الرئاسة عام 2016، وهو تحقيق خيم على رئاسة ترامب منذ بدايتها، وأثار تساؤلات عن تواطؤ محتمل بين حملة الرئيس وروسيا.



وعكف مولر على إجراء التحقيق لمدة 22 شهرا قبل أن يرفع التقرير لوزير العدل.