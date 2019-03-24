تعرف على رئيس شركة "جاز مترو" الجديد

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، قرارا بتكليف المهندس مجدي عبدالفتاح توفيق عبدالله، رئيسًا لمجلس إدارة شركة "جاز مترو" للصناعات.



تخرج المهندس مجدي توفيق من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1984، ثم عمل في مجال الغاز المسال والبتروكيماويات، ثم فى مجال الصيانة والإحلال والتجديد، من مواليد 9 يونيو 1963.



وحصل على ماجستير العلوم الهندسية في تخصص المحافظة على الأصول في أنابيب النفط والغاز، كما أن لديه خبرة في أعمال الإنشاءات والتفتيش والتشغيل والصيانة للمشاءات والخطوط البحرية، وأعمال الصيانة للمعدات الدوارة والمعدات الثابتة وأذرع التفريغ والتحميل للغاز المسال في المنصات البحرية.



وشغل "توفيق" منصب مدير قطاع الصيانة البحرية، ثم مدير عام تنمية الأعمال، ثم مساعد رئيس شركة بترومنت للخدمات الفنية، وشارك في تأسيس شركة بترومنت السعودية للصيانة والإنشاءات وكذلك شركة بترومنت مسقط العمانية للصيانة.



كما يشهد جميع العاملين بقطاع البترول والصيانة بكفاءة المهندس مجدى توفيق وتقديره للمسئولية وتفانيه فى العمل من أجل الارتقاء بشركته.