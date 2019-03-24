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الأحد 24/مارس/2019 - 09:34 م

نتنياهو يصل إلى واشنطن.. ويلتقى ترامب غدًا

بنيامين نيتنياهو
بنيامين نيتنياهو
dostor.org/2564892

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم، إلى واشنطن فى زيارة للولايات المتحدة.

وقال راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الإنجليزية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سوف يستقبل نتنياهو غدا فى البيت الأبيض، مشيرا إلى أن نتنياهو الذى يواجه اتهامات بالفساد فضلا عن منافسة شرسة خلال الانتخابات الإسرائيلية القادمة يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز موقفه الصعب خلال الانتخابات المقبلة فى إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكى خرج مؤخرا على السياسة الأمريكية المطبقة منذ زمن طويل، فضلا عن موقف المجتمع الدولى ليفاجئ العالم باعتراف الولايات المتحدة بالجولان السورية المحتلة أرضا إسرائيلية - على حد زعمه.

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