استشاري بمعهد القلب: 9 ملايين جنيه خسائر مبدئية في واقعة "تحطيم غرفة القسطرة"

كشف الدكتور فريد فؤاد دولة، استشاري القلب بمعهد القلب، تفاصيل واقعة تحطيم غرفة القسطرة بالمعهد على يد أسرة متوفى.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن المعهد تلقى حالة لشاب مريض يتعاطى المخدرات، مصاب بجلطة في الجدار الأمامي للقلب، منوها بأن الأطباء أجروا له قسطرة طبية، وركبوا له دعامتين، ولكن كلمة الله مضت، وتوفى المريض.

وأوضح أن اهل المتوفى أصيبوا بحالة هياج شديدة، واعتدوا على الأطباء، وكسروا كل ما وجدوه أمامهم، ودمروا وحدة القسطرة، وهو ما يعتبر تعديًا صارخًا على أموال الدولة.

واستكمل أن حجم الخسائر المبدئة جراء هذه الواقعة تجاوز 9 ملايين جنيه، منوها بأنه تم احتجز شقيق المتوفى للتحقيق معه في هذه الواقعة.

وواصل أن المعهد طالب بوجود نقطة شرطة داخل المعهد لحمايته، ولكن لم تستجب لهم الحكومة في ذلك، على الرغم من أن المعهد يتعامل مع حالات خطرة، ووارد أن تحدث حالات وفاة.

وتابع أن مثل هذه الوقائع تدفع الأطباء للإحجام عن العمل، مشددًا على ضرورة معاملة الأطباء كضباط الجيش والشرطة والقضاة، وأن يكون هناك قانون يحميهم ويمنع التعدي عليهم.