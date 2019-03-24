وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

زار الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة، اليوم الأحد، القنصلية اليونانية، تلبية لدعوة القنصلية، وقدم وكيل الوزارة ومدير الدعوة، التهنئة بمناسبة اليوم الوطني تأكيدًا على العلاقة الوطيدة بين الشعبين.



وقال الشيخ خشبة، إن العلاقة بين الشعب المصري واليوناني، هي من أقدم العلاقات بين بلدين في العالم، إذ يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد بنحو 300 عام، خاصًة أن محافظة الإسكندرية كانت مقرًا لإقامة الجاليات اليونانية، ولا تزال رائحة اليونان تعبق مدينة الإسكندرية والتزاوج الحضاري بين البلدين يمثل نموذجا عالميا يحتذى به.