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الإثنين 25/مارس/2019 - 12:22 ص

القبض على ذئب بشرى اغتصب طفلة عمرها 5 سنوات وقتلها فى قنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2564889

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، أمس الأحد، من القبض على نقاش، لاتهامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وقتلها وإلقاؤها داخل جوال بإحدى المنازل بمركز نقادة جنوبي المحافظة.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إشارة من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمود حسن، تفيد إلقاء القبض على "ع. ا. ر"، نقاش، مقيم بنقادة، لاتهامه باختطاف الطفلة، رحمة مولخ سعدون سعيد، تبلغ من العمر 5 سنوات، واغتصابها وثم قتلها وإلقاؤها داخل جوال بمركز نقادة جنوب قنا.

وكانت أجهزة الأمن بمركز نقادة، قد تلقت بلاغًا قبل 10 أيام بتغيب الطفلة رحمة رجب حسان سعيد وشهرتها رحمة مولخ سعدون سعيد ٥ أعوام، وبعد مرور ١٠ أيام، تلقت مباحث مركز نقادة بلاغًا من أهالى قرية قرقطان بوجود رائحة غريبة صادرة عن أحد المنازل المهجورة بذات الناحية، وعلى الفور انتقلت إلى محل البلاغ قوة أمنية، وتبين وجود جثة لطفلة صغيرة ملفوفة داخل جوال وملقاة أسفل السلم الداخلى للمنزل، وبمناظرة الجثة تبين أنها فى حالة تحلل وترتدى ملابسها كاملة.

اوستدعت أجهزة الأمن والدى الطفلة المبلغ بتغيبها، وتعرفا على الجثة وأقرا أنها ابنتهما التى ترتدى ذات الملابس وذات الحلق الذهبى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى نقادة المركزى، وأمرت النيابة العامة بإنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، الذي تبين أنه تم اغتصابها وقتلها.

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