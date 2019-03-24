لوفتهانزا تلغي 22 رحلة بسبب عطل فني في هيئة السلامة الجوية

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أن مشاكل في برامج إلكترونية لدى مركز هيئة السلامة الجوية في الجزء الواقع جنوب غرب ألمانيا، تسبب في تأثيرات على حركة الطيران لدى الشركة.



وصرح متحدث باسم أكبر شركة طيران ألمانية مساء اليوم الأحد بأن لوفتهانزا ستضطر إلى إلغاء 22 رحلة غدا الاثنين في فرانكفورت بسبب هذه المشاكل الأمر الذي سيؤثر على 2000 راكب.



ونصحت الشركة الركاب بالاستعلام عن أحدث وضع لرحلاتهم قبل موعد الإقلاع.



وتتعرض حركة النقل الجوي في أجزاء واسعة في ألمانيا لقيود منذ أيام بسبب مشكلة في البرامج الإلكترونية لدى الرقابة الجوية، وأكدت هيئة السلامة الجوية على عدم تعرض أمن النقل الجوي للخطر.



كانت الهيئة خفضت حجم رحلات النقل الجوي بمقدار الربع منذ مساء الأربعاء الماضي في المجال الجوي الواقع جنوب غربى ألمانيا والذي يجري التحكم فيه انطلاقا من مدينة لانجن بالقرب من فرانكفورت.



وحسب الهيئة، فإن البرامج الإلكترونية المشار إليها تمد المراقبين الجويين بكل البيانات المهمة لكل رحلة جوية، منها على سبيل المثال نوع الطائرة ومسار الرحلة والوقت المتوقع للطيران.



وأوضحت الهيئة أن بقية أنظمة التأمين متوافرة بدون أي قيود وأضافت أن بقية مراكز السلامة الجوية المسؤولة عن مجالات جوية أخرى، لم تتأثر بهذه المشكله الفنية.