التعادل السلبي يخيم على مباراة غينيا وأفريقيا الوسطى في التصفيات الأفريقية

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب أفريقيا الوسطى بضيفه منتخب غينيا اليوم الأحد، في الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر في يونيو المقبل.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص، التي اتيحت لهما امام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب الغيني رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة امام المنتخب الإيفواري، وتوقف رصيد أفريقيا الوسطى عند ست نقاط في المركز الثالث بفارق أربع نقاط أمام المنتخب الرواندي.

وكان منتخبا غينيا وكوت ديفوار ضمنا تأهلهما إلى نهائيات البطولة الأفريقية.