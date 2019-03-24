المجر تفوز على كرواتيا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب المجر انتصارا ثمينا علي ضيفه منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب "جروباما أرينا" في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.



وتقدم منتخب كرواتيا في الدقيقة 13 عن طريق انتي ريبيتش، وتعادل ادم شالاي للمنتخب المجري في الدقيقة 34، وأحرز ماتي باتكاي الهدف الثاني للمجر في الدقيقة 76.



ورفع الفوز رصيد المجر إلى 3 نقاط، ليتساوى مع المنتخب الكرواتي والويلزي والسلوفاكي في نفس الرصيد، بينما يصبح اذريبجان المنتخب الوحيد الذي لايمتلك أي رصيد في المجموعة.



وفي مباراة أخرى اقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس التصفيات، حقق منتخب اسكتلندا الفوز علي مضيفه منتخب سان مارينو بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة.



وسجل هدفي اسكتلندا كل من كيني ماك لين وجوني روسيل في الدقيقتين 4 و74، ليصبح رصيد اسكتلندا 3 نقاط، بالتساوي مع منتخبات روسيا وكازاخستان وقبرص وبلجيكا.

