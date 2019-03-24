أسرة متوفى يحطمون غرفة القسطرة بمعهد القلب ويعتدون على الأطباء (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، فيديو يرصد تحطم غرفة قسطرة القلب على يد أهل أحد المرضى بعد وفاته.

وأشار "الباز"، إلى أن أهل أحد المرضى الذين تم نقلهم إلى معهد القلب لإسعافه، فور تلقيهم نبأ وفاته بالمعهد، اقتحموا المعهد، وكسروا كل ما هو موجود أمامهم، واعتدوا على الأطباء.

ونوه بأن أهل المتوفى حطموا غرفة قسطرة، والتي تبلغ قيمة تجهيزها 15 مليون جنيه.