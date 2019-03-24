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الأحد 24/مارس/2019 - 09:15 م

حزب الأكثرية في النمسا يفوز بمنصب حاكم ولاية سالزبورج

حزب الأكثرية في النمسا
dostor.org/2564879

فاز هارالد بريونر من حزب الشعب النمساوي "حزب الأكثرية" بمنصب حاكم ولاية سالزبورج.

وحسم بريونر جولة الاعادة التي جرت اليوم الأحد في الولاية، بحصوله على نسبة 55.7% من الأصوات، متفوقا على برنارد اوينجر من الحزب الاشتراكي المعارض "اس بي أو"، الذي حصل على 44.3% من الأصوات.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات جرت في ديسمبر الماضي، ولم يحصل فيها بريونر إلا على نسبة 36.18% من الأصوات الصحيحة، وكان الإقبال على الاقتراع ضعيفا.

وأعرب حاكم ولاية سالزبورج الجديد هارالد بريونر، في أول تصريح عقب إعلان فوزه اليوم، عن شكر منافسه برنارد اوينجر، مؤكدا استمرار التعاون بينهما لحل كافة مشكلات الولاية.

وأكد أهمية تجاوز الانتماءات الحزبية، والتركيز على صالح الولاية،كما حرص المرشح الخاسر على تقديم التهنئة إلى الحاكم الجديد للولاية.

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