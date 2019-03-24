انتصارات للكويت والشارقة والدحيل في بطولة آسيا للأندية

استهل الكويت الكويتي صاحب الضيافة مشواره في الدور الرئيسي لبطولة آسيا للأندية لكرة اليد بالفوز 35-12 على الجيش السوري اليوم الأحد ضمن المجموعة الأولى.



وفاز الشارقة الإماراتي 29-26 على مضر السعودي في المجموعة نفسها؛ ليضع أول نقطتين في رصيده بالدور الثاني متساويا مع الكويت.



وفي المجموعة الثانية واصل الدحيل القطري تقدمه بثبات وسحق الصداقة اللبناني 35-20، بينما تغلب منافسه المحلي الوكرة 23-21 على باربار البحريني.



ويتصدر الدحيل، وصيف بطل النسخة الماضية، الترتيب بفارق الأهداف عن الوكرة ولكل منهما نقطتين بينما لا يملك باربار ولا الصداقة أي نقاط.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في مجموعتي الدور الرئيسي إلى قبل النهائي. وتلعب الفرق الخمسة التي خرجت من الدور الأول في المجموعة الثالثة لتحديد المراكز من التاسع وحتى 13، وهي دراجون الصيني وتي-سبورتس الهندي ومسقط العماني والكرخ العراقي وكاظمة الكويتي.