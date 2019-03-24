مدرب الإسماعيلي: نهتم بأداء ومستوى اللاعبين في المباريات الودية

أكد أحمد قناوى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسماعيلى أن الجهاز الفني لا ينظر للنتائج في المباريات الودية، بقدر الاهتمام بأداء ومستوى اللاعبين.



وتعادل الإسماعيلي مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم؛ استعدادا لاستئناف الدوري.



ونقل الموقع الرسمي للدراويش عن قناوي قوله إن لدينا أهدافا أخرى نسعى لتحقيقها أبرزها تجهيز البدلاء والمصابين بالإضافة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة من قبل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي سيدومير يانيفسكى، ومن ضمن أهداف الوديات أيضا منح الفرصة لإشراك الناشئين الذين يمثلون مستقبل الفريق مع تلافي وإصلاح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وعدم تكرارها مستقبلًا.



ويستعد الدراويش لملاقاة إنبى يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير، فى إطار مواجهات الدوري المحلي المقرر استئنافه عقب التوقف الدولي.

وعاد النيجيري أودا مارشال مهاجم الإسماعيلي لصفوف الفريق بعد حصوله على إجازة قصيرة فى بلاده خلال فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية.



وخاض المهاجم النيجيري تدريبات مكثفة تحت إشراف البرازيلي كارلوس هينريكي مخطط الأحمال قبل مباراة الطلائع.



وأبلغ الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الدراويش مسئولي النادي بعودته للتدريبات فى موعد أقصاه الأربعاء المقبل.

