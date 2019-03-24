الباز: ندعم نظام التعليم الجديد ولكن يجب إصلاح البنية التحتية والإنترنت (فيديو)

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على أزمة التابلت في امتحانات الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أن الامتحان "تجريبي" ولكن على وزارة التعليم أن تؤكد للأهالي أن الأزمة سيتم حلها، وتطمئنهم على مستقبل أولادهم في امتحان نهاية العام، وتعدهم بعدم تكرار الأزمة.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور": "الامتحان مش عليه درجات واتعمل عشان نجرب السيستم، وإحنا معترفين أن البنية التحية والنت في مصر فيهم مشكلة، لكن على وزارة التعليم أن تجد الحل".

وأكد، أنه يدعم نظام التعليم الجديد، ولكنه ضد توجيه الاتهامات لأولياء الأمور، لأن من حقهم أن يخافوا على مستقبل أولادهم.