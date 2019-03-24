رئيس مالي يعزل قياديين بالجيش بعد مذبحة عرقية وهجوم للمتشددين

عزل رئيس مالي أبو بكر كيتا اثنين من جنرالات الجيش اليوم الأحد بعدما قتل مسلحون 134 راعيا من قبيلة الفولاني في زيادة في العنف بالدولة التي يعصف بها التمرد.



ووقعت إراقة الدماء العرقية بعد أيام قليلة فقط من هجوم دام شنه متشددون إسلاميون على موقع للجيش أودى بحياة ما لا يقل عن 23 جنديا.



وحدث كلا الهجومين في وسط مالي،وأقال كيتا رئيس أركان الجيش الجنرال مبيمبا موسى كيتا وعين مكانه الجنرال عبد الله كوليبالي في حين حل البريجادير جنرال كيبا سانجاري محل قائد القوات البرية الجنرال عبد الرحمن بيبي.