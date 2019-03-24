اكتشاف كنز مذهل عمره يزيد علي 500 مليون عام

اكتشف علماء الآلاف من الحفريات التي تظهر تفاصيل مذهلة للكائنات الحية البحرية في الصين.



وتمثل الحفريات المكتشفة حديثا، مجموعة من الأنواع التي عاشت منذ ما يقارب 518 مليون سنة، خلال فترة كانت تشهد طفرة في أشكال الحياة على الأرض.



ويقول العلماء: إن هذه الحفريات قد تكشف عن تفاصيل جديدة حول الحياة المبكرة خلال الفترة المعروفة باسم انفجار الكامبري.



وعثر العلماء على الحفريات في الصخور على ضفة نهر "Danshui"، في مقاطعة "Hubei" بجنوب الصين.



ومن بين الحفريات المكتشفة، أشكال بدائية من قنديل البحر والإسفنج وشقائق نعمان البحر، والديدان والطحالب واللافقريات الصغيرة التي تسمى "كينوهينش" أو "تنين الطين" والمفصليات.



ويعتقد العلماء أن الصخور تظهر ما حدث في انهيار طيني وقع منذ أكثر من 500 مليون عام، عندما شهدت الحياة على الأرض موجة هائلة من التنوع في أشكالها، تعرف باسم "الانفجار الكامبري".



وتشمل الحفريات المكتشفة حتى الآن، البالغ عددها 3551 نحو 101 نوع، منها 53 نوعا غير معروف من قبل العلماء.



وتشير الدراسة إلى أن موقع "Qingjiang" الذي عثر فيه على الحفريات، فريد من نوعه لأنه لا يشمل فقط حفريات محفوظة جيدا، ولكنه يضم أيضا كائنات رخوة.



وبحسب العلماء، فإن الجوانب الفريدة في "Qingjiang" لديها قدرة على تقديم فهم كبير لتطور الحيوانات في وقت مبكر من الحياة.



وكتبت الدكتورة، أليسون دالي، عالمة الحفريات المهتمة بالانفجار الكامبري في جامعة لوزان بسويسرا: "يوفر كنز سلالة Qingjiang الحيوية فرصة مثيرة لاستكشاف كيف أثر علم الأحياء القديمة على الهيكلة البيئية، والدوافع التطورية للكائنات الحية خلال الانفجار الكامبري".