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اقتصاد
الأحد 24/مارس/2019 - 08:29 م

البنك المركزي يستضيف النسخة السادسة من أكاديمية "All Stars"

البنك المركزي يستضيف
أ ش أ
dostor.org/2564845

انطلقت النسخة السادسة من برنامج أكاديمية "All Stars"، اليوم الأحد، الذي يستضيفه البنك المركزي لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستمر فعالياته لمدة 5 أيام، بالتعاون مع التحالف المصرفي العالمي للمرأة في إطار الدور الريادي للبنك في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأكدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي - خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التي تناولت سبل "تعزيز وصول الخدمات المالية للمرأة" - أن الجهود التي يقودها البنك بالتعاون مع الجهات المعنية بشؤون المرأة اقتصاديا واجتماعيا من شأنها الدفع بعجلة الشمول المالي للمرأة، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال فهم واستيعاب احتياجاتها وتوفير البيئة الملائمة والمنتجات الملائمة لتلبية هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من انتشار تواجد هذه الجهات وقدرتهم على نشر التثقيف المالي وترويج الخدمات والمنتجات البنكية ما يساعد على تمكين المرأة.
وقالت إن البرنامج يمثل فرصة حقيقية للإطلاع على الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتطبيقها بما يتلائم مع الظروف المتنوعة للمؤسسات المالية المشاركة.
من جانبها، قالت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة إن شراكة البنك المركزي مع المجلس القومي للمرأة، هو بروتوكول فريد من نوعه يطبق لأول مرة في العالم ويلعب دورا رئيسيا في نشر الثقافة والخدمات المالية للمرأة في القرى والنجوع.
فيما نوهت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بأن التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة ودعم البنك المركزي لعب دورا محوريا وراء نمو محفظة عملاء التمويل المتناهي الصغر من 6.4 مليار في 2016 إلى ما يقرب من 18 مليار جنيه في نهاية 2018.
واستعرضت الجلسة الافتتاحية الجهود التي يبذلها البنك المركزي من أجل توفير بيئة ملائمة تتيح الدفع بعجلة الشمول المالي وتجربة التعاون المثمر التي يقودها المركزي مع الجهات المعنية بفهم احتياجات المرأة والوصول إليها في مدن مصر والقرى والنجوع، وعقب الجلسة تم استعراض الاستراتيجيات التي سبق أن نفذتها بنوك عالمية ونتائجها المثمرة.
وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، رؤساء القطاعات الحيوية بالمؤسسات المالية بالوطن العربي في برنامج أكاديمية "All Stars"، مثل المغرب وتونس وليبيا والسودان وفلسطين والعراق، وغيرهم من ممثلي الدول الإفريقية مثل جامبيا وزامبيا وبوروندي ومالاوي.

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