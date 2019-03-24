سموحة يهزم الأهلي في ذهاب ربع نهائي بطولة إفريقيا للسلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة للرجال بنادي سموحة فوز ثمينا على مضيفه النادي الأهلي بنتيجة 91-82 في ذهاب دور الثمانية لبطولة إفريقيا للأندية.



وانتهى الربع الأول خلال المباراة التي أقيمت بصالة استاد القاهرة الدولي بتقدم سموحة 24-21، وانتهى الربع الثاني بنتيجة 37-34 للفريق السكندري قبل أن يعود الأهلي وينهي الربع الثالث متقدما بنتيجة 57-53، ثم نجح سموحة في الفوز بالمباراة بنتيجة 91-82.

وتقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل في الإسكندرية ويحتاج الأهلي للفوز على سموحة مع تعويض فارق النقاط من أجل التأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.