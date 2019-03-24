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الأحد 24/مارس/2019 - 08:23 م

محمد حفظي يبدأ إنتاج الفيلم البريطاني المصري "الأقصر"

محمد حفظي يبدأ إنتاج
أ ش أ
dostor.org/2564835

أعلن المنتج محمد حفظي، تعاقد شركته على إنتاج الفيلم البريطاني المصري (الأقصر) للمؤلفة والمخرجة البريطانية زينة درة بالمشاركة مع شركتي Film Factory وFront Row Entertainment.
الفيلم يحكي قصة حب محتدمة بين طبيبة أجنبية وعالم آثار وفي الخلفية المدينة المصرية الأثرية الأقصر.
ويقوم بدور المنتج التنفيذي البريطاني بول ويبستر الحاصل على جائزة البافتا والمرشح للأوسكار، ويقوم بالبطولة الرئيسية النجمة البريطانية آندريا ريزبرو، والفرنسي اللبناني كريم صالح والمصرية شيرين رضا.
(الأقصر) هو ثاني الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة زينة درة بعد فيلم The Imperialists Are Still Alive الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان صندانس السينمائي، وتتحدث درة عن الأقصر قائلةً "من خلال الأقصر أريد أن أصنع فيلمًا ينقل الناس إلى مكان رائع وقصة حب عظيمة".

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