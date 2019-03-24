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الأحد 24/مارس/2019 - 07:57 م

عادل عبد المهدي يطالب الكفاءات العراقية بمصر بدعم بلدهم

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
محمد عمر
dostor.org/2564802

طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاحد، أصحاب الكفاءات العراقية يالمساهمة في بناء بلدهم، وأن الحكومة وضعت منهج عمل يخدم تطلعات الشعب.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيانله،، إن رئيس مجلس الوزراء التقى اليوم بالجالية العراقية المقيمين في مصر، بمقر السفارة العراقية بالقاهرة، واستمع الى آرائهم ومقترحاتهم ومطالبهم واجاب عليها بشكل مباشر، وذلك وفق قناة السومرية نيوز العراقية.

وأعرب عبدالمهدي عن ارتياحه لعقد هذا اللقاء خلال زيارته الرسمية لمصر، ودعا الجميع الى ممارسة مسؤوليتهم تجاه محاربة الظواهر المنبوذة والفقر والبطالة والطائفية والقضاء على وجود السلاح خارج الدولة وتعزيز الاستقرار والسلم الاهلي، كما دعا اصحاب الكفاءات العراقية الى المساهمة في بناء بلدهم.

واشار عبد المهدي إلى عزم العراقيين على البناء وتحقيق النهوض الاقتصادي رغم التجارب الصعبة والتحديات والحروب التي دامت نحو أربعة عقود.

وقدم عبد المهدي شرحا لأبناء الجالية العراقية عن زيارته الى مصر والقمة الثلاثية والنتائج الايجابية لها التي حرص ان تكون مثمرة وعملية، وبيّن ان كل مطالب واوضاع العراقيين في مصر ومايخص الطلبة واصحاب المصالح والاقامة وسمات الدخول طرحت خلال المباحثات.

وكشف رئيس الوزراء العراقي على أنه يسعى لإفتتاح ملحقية ثقافية بمصر.

والتقى رئيس الوزراء العراقي اليوم بالرئيس عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني ضن قمة ثلاثية جمعتهم في القاهرة.

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