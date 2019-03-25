حقائب ظهر لقياس تلوث الهواء لدى أطفال المدراس

وزع عمدة لندن، على عدد من أطفال خمسة مدارس، بالعاصمة البريطانية، حقائب ظهر تحتوي على مجسات تقيس مستوى التلوث التي يتعرض له الطلاب خلال رحلتة المدرسية.



ووفقًا للخبر الذي نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فالحقائب جزء من مشروع عالمي تقودة بريطانيا لتقليل ملوثات الهواء في العالم.



ويرتدي نحو 250 من الشباب من خمس مدارس ابتدائية في العاصمة البريطانية حقائب ظهر تقوم كجزء من مشروع "Breathe London".



وتحتوي حقائب الظهر على مجسات - طورها مهندسون "دايسون" وعلماء كلية كينجز كوليدج لندن - والتي تقيس مستويات الجسيمات وثاني أكسيد النيتروجين في الهواء.



ويقدر الباحثون أن الطلاب في ربع المدارس في جميع أنحاء لندن يتعرضون لثاني أكسيد النيتروجين الذي يتجاوز الحدود الآمنة للاتحاد الأوروبي.



وقال عمدة لندن صادق خان - الذي أطلق المشروع-: "لا يزال من الحقائق المشينة أن الهواء السام في العالم يضر بنمو الرئة وصحة الأطفال".



وأضاف بول داوسون، نائب رئيس الصحة والجمال في دايسون: 'لقد ظل مهندسونا يبحثون في تقنيات الهواء النظيف لأكثر من عقدين".



وطبق فريق الخبراء لدينا معرفتهم الرائدة لتطوير أجهزة استشعار ذكية مضغوطة بدرجة كافية لتناسب حقائب الظهر للأطفال.