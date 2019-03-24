الحكومة اليمنية تتسلم الخطة الأممية الجديدة بشأن إعادة الانتشار بالحديدة

تسلم وفد الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة، الخطة الأممية المعدلة بشأن إعادة انتشار القوات وانسحاب مليشيات الحوثي من موانئ المدينة الواقعة على البحر الأحمر.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية مساء اليوم الأحد عن مصدر في الحكومة قوله: إن الخطة الجديدة التي أعلنها المبعوث الأممي مارتن جريفيث، منتصف الأسبوع الماضي، لا تختلف عن سابقاتها سوى في بعض البنود والتفاصيل الفنية.

ونصت الخطة الجديدة على ضرورة نشر مراقبين دوليين في مناطق الانسحاب وهى مينائي الصليف ورأس عيسى بدلًا من قوات الأمن، فضلًا عن ضرورة أن يترافق نزع الألغام مع انسحابات مليشيات الحوثي الذين يرفضون نزع تلك الألغام في المرحلة الأولى في منطقة فض الاشتباك، وذلك في مثلث كيلو 8 شرقي الحديدة، الرابط بالعاصمة صنعاء.