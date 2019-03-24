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رياضة
الأحد 24/مارس/2019 - 07:52 م

"الرياضة" تنفذ المشروع القومي لليتيم تحت شعار "لست وحدك نحن معك"

الرياضة تنفذ المشروع
أ ش أ
dostor.org/2564796

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنفيذ المشروع القومي لليتيم الذي يستهدف جميع محافظات الجمهورية، لدمج تلك الفئة التي تأتي ضمن رؤية الدولة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة تحت شعار" لست وحدك نحن معك "
وأوضح وزارة الشباب - في بيان اليوم الأحد أن تلك المبادرة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بجميع فئات المجتمع والوصول بالخدمات الرياضية لجميع المواطنين وكذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة وإيجاد القيمة المضافة في جميع خططها المنبثقة من استراتيجة بناء الإنسان المصري
وقالت، إن المشروع يتم على 3 مراحل تتضمن المرحلة الأولى، تنفيذ مراكز رياضية بمحافظات الجمهورية، بواقع مركز واحد للأيتام بكل محافظة وذلك للاهتمام بتلك الفئة من خلال ممارسة أنشطة رياضية وكشفية، والعمل على تأهيلهم اجتماعيا وثقافيا، ويتكون كل مركز بكل محافظة من 100 مشارك بإجمالي مشاركين علي مستوى المحافظات 2700 مشارك لكل عام.
وأضافت، أن المشروع يستهدف المرحلة العمرية من 12 إلى 15 عاما، وينفذ في الملاعب والأندية ومراكز الشباب ودور الرعاية بكل محافظة وذلك خلال الفترة من يناير حتي أبريل 2019.
وتابعت أن المرحلة الثانية تتضمن فعاليات دوري الأيتام في كرة القدم بالإضافة إلى تقييم كشفي وذلك من خلال تنفيذ لقاء رياضي مجمع بمحافظة الأقصر وأسوان خلال شهر أبريل المقبل ضمن برنامج قطار الشباب مبادرة "اعرف بلدك" ويشارك في اللقاء الرياضي المتميزون على مستوي المحافظات.
ولفتت إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن تنفيذ مهرجانين رياضيين الأول لمحافظات الصعيد والثاني لمحافظات الوجه البحري ويتم تنفيذه علي مستوى محافظات الصعيد بمشاركة 6 محافظات هي "بني سويف، سوهاج، أسيوط، قنا، أسوان، المنيا " وذلك بالمدينة الشبابية بمحافظة البحر الأحمر.. والمهرجان الثانى على مستوى محافظات الوجه البحري بمركز شباب الجزيرة بمشاركة 8 محافظات هي "المنوفية، الغربية، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، الإسماعيلية، دمياط، جنوب سيناء"
ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، باستمرار تشغيل المراكز الصيفية للأيتام، التي تهدف إلى إستثمار أوقات الفراغ لدى أفراد المجتمع في نشاط بدني هادف، وبناء على ذلك يتم استمرار المشروع القومي طوال أيام العام.

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"الرياضة" تنفذ المشروع القومي لليتيم تحت شعار "لست وحدك نحن معك"

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