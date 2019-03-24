وزيرا خارجية الإمارات وزامبيا يوقعان مذكرتي تفاهم للمشاورات السياسة

وقع وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الزامبي جوزيف مالانجي، مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين، وبشأن إنشاء لجنة مشتركة.

وتلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات رسالة خطية من الرئيس الزامبي إدجار شاجوا لونجو تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ عبدالله بن زايد تلسم الرسالة لدى استقباله اليوم الأحد، في أبوظبي وزير خارجية زامبيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الإمارات وزامبيا في مختلف المجالات إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

من جانبه، أعرب جوزيف مالانجي عن تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.