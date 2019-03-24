الحزب الحاكم بالجزائر يؤكد التزامه بخارطة طريق بوتفليقة

جدد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري - الذي يقود الائتلاف الحاكم - التزامه بخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر الحزب في بيان اليوم الأحد: "يجدد حزب جبهة التحرير الوطني التزامه بخارطة الطريق التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تعهد فيها بجملة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى بناء جزائر جديدة، استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف بيان الحزب الذي يرأسه الرئيس بوتفليقة، "لقد كانت رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن صريحة في أهدافها لإخراج الجزائر من هذه الأزمة، وفي مقدمة هذه التعهدات تنظيم ندو وطنية جامعة تضم كل الأطياف السياسية الممثلة للشعب الجزائري وتكون الصادرة عنها ملزمة التنفيذ بما يضمن نظام جديد للجمهورية الجزائرية، يعبر فيها عن طموحات الشعب الجزائري".

وأشار البيان إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني (الذي يرأسه الرئيس بوتفليقة) الملتحم دائما مع الشعب كافة ومع فئة الشباب يؤكد مجددًا استعداده للعمل على تجسيد هذه القرارات إلى جانب كل القوى الوطنية بما يتوافق مع تطلعات الشعب وآمال شبابه في التغيير والمساهمة في بناء جمهورية جديدة.

وأكد البيان أن حزب جبهة التحرير المتمسك بتنظيم ندوة وطنية جامعة يشارك في النقاش الوطني من خلال كوادره وأعضاءه ويعبر عن مواقفه من خلال بيانات رسمية صادرة عن قيادته.