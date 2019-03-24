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رياضة
الأحد 24/مارس/2019 - 07:36 م

فوز روسيا على كازاخستان برباعية نظيفة في تصفيات "يورو 2020"

فوز روسيا على كازاخستان
أ ش أ
dostor.org/2564788

حقق منتخب روسيا الأول لكرة القدم انتصارا كبيرا على مضيفه كازاخستان برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب "أستانا أرينا" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
وسجل أهداف روسيا كل من دينيس تشيريشيف (هدفين) في الدقيقتين 19 و45، وأرتيم دزيوبا في الدقيقة 52، وابزال بيسيبيكوف لاعب منتخب كازاخستان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.
وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الروسي أول 3 نقاط له في التصفيات، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام المنتخب البلجيكي بنتيجة (1-3).. فيما توقف رصيد منتخب كازاخستان عند 3 نقاط بعدما تغلب في الجولة الأولى على المنتخب الاسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد.
ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق من مساء اليوم، منتخب سان مارينو مع نظيره الاسكتلندي، والمنتخب القبرصي مع نظيره البلجيكي ضمن منفسات نفس المجموعة.
وفي مباراة أخرى، فاز منتخب ويلز على ضيفه منتخب سلوفاكيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما باستاد "كارديف سيتي" في المجموعة الخامسة بتصفيات "يورو 2020".
سجل هدف ويلز والمباراة الوحيد اللاعب دانيال جيمس في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد ويلز إلى 3 نقاط، بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط أيضا بعد فوزها في اللقاء الأول على المجر.
ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق من مساء اليوم منتخب كرواتيا مع نظيره المجري.

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