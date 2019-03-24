اشتباكات في الباغوز بعد إعلان سيطرة سوريا الديمقراطية عليها

أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد، بأن 30 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي اشتبكوا مع عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الباغوز.

ونقلت القناة عن مصادر في وحدات حماية الشعب الكردية، قولها إن عناصر "داعش" الإرهابي ظهروا بشكل مفاجئ في منطقة "جهفة الباغوز".

واشتبكت مع قوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أن قوات التحالف الدولي قامت بقصف النفق الذي كانت تتحصن فيه المجموعة الإرهابية.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أمريكيا قد أعلنت تحرير بلدة الباغوز والتي كانت آخر معاقل تنظيم داعش شرقي سوريا.