بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز
نجحت القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتعاون مع شريف أنور رجل الأعمال، فى الصلح بين عائلتين الصعايدة وعطيشة بمدينة طنطا، بعد مشاجرات دامت أكثر من 6 سنوات راح ضحيتها 8 أفراد من العائلتين بسبب ...
نظمت جامعة دمنهور، حفلًا دينيًا للشيخ محمود ياسين التهامى نقيب المنشدين، بإشراف الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري، وحضور الدكتورة إيناس إبراهيم عميد كلية التمريض، والدكتورة غادة غتورى عميد ...
زار وفد من طلاب كلية الآداب بجامعة طنطا، آثار مدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، لتفقد المناطق الأثرية، والتعرف على الصناعات الحرفية القديمة، التى مازال يعمل بها معظم أهالى المدينة. وزار ...