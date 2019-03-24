بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

وفد من طلاب "آداب طنطا" يزور المناطق الأثرية فى كفر الشيخ (صور)

زار وفد من طلاب كلية الآداب بجامعة طنطا، آثار مدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، لتفقد المناطق الأثرية، والتعرف على الصناعات الحرفية القديمة، التى مازال يعمل بها معظم أهالى المدينة. وزار ...