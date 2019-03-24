تفاصيل مران الزمالك استعدادا للأهلي

عقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران بعد عودة الفريق للتدريبات من الراحة التي حصلوا عليها عقب مباراة المقاولون.



وأكد جروس أهمية عدم التفكير فيما سبق من نتائج، وأن مباراة الأهلي محطة للوصول في النهاية إلى لقب الدوري، مشيرا إلى أن الفوز هو مطلبه، لتصحيح النتائج، وعليهم التفكير بذلك فقط، والتخلص من أي ضغوط.



وحصل حمدي النقاز على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم؛ حيث فضل الجهاز الفني أن يخوض اللاعب تدريبات بدنية في الجيم بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية أمام المقاولون، وحرص كريستيان جروس على الاطمئنان على حالة اللاعب من أسامة محمد طبيب الفريق وأن الإصابة طفيفة لكن المدرب السويسري فضل منحه راحة من التدريبات الجماعية والاكتفاء بتدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي.



فيما حصل عبدالله جمعة ظهير الفريق على إذن من الجهاز الفني بعدم المشاركة في مران الفريق اليوم، والحصول على إذن بالغياب لبعض الظروف الخاصة به، ووافق المدير الفني على طلب اللاعب وغادر بعدها النادي.



وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق تدريبات بدنية بعد انتهاء المران اليون لتهيئة العضلات بعد أن خاض اللاعب تقسيمة قوية خلال التدريبات اليوم.



وحرص الجهاز الفني للزمالك على تخصيص فقرة للتدريب على ركلات الجزاء، وقام محمد عنتر وعمر السعيد وحازم إمام وأحمد مدبولي وأوباما ومحمد إبراهيم بتسديد ركلات الجزاء بعد انتهاء المران على عماد السيد.