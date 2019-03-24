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الأحد 24/مارس/2019 - 07:34 م

مسئول أمريكي: فخورون بالشراكة الاستراتيجية مع مصر

مسئول أمريكي: فخورون
أ ش أ
dostor.org/2564780

أكد مارك جرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية فخورة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مشيرا إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية على أجندة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن ثم كان حرصه على زيارتها والتعرف عن قرب على جوانب التعاون القائم وأن ما رآه من تطور خلال هذه الزيارة يجعله يتطلع لتكرار الزيارة مستقبلًا.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع مارك جرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة والسفير رضا حبيب، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء الأهمية الكبيرة لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية التى تربط مصر والولايات المتحدة معربا عن تقدير مصر لكل ما قدمته الولايات المتحدة لمصر على مدار العقود الماضية من دعم ومساعدات إنمائية من خلال برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع الوكالة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة تولى اهتماما أيضا بالتعاون مع المجتمع المدنى كشريك رئيسي للتنمية في البلاد.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما يتم تنفيذه فى مصر حاليا من مبادرات وطنية لتدريب وتأهيل الشباب وخلق الكوادر التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز ريادة الأعمال والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وردا على استفسار جرين بشأن أولويات اهتمام الحكومة المصرية أوضح مدبولي أن الإصلاح الهيكلى يمثل أولوية متقدمة من أجل البناء على النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح المالي والنقدى، مع تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لدفعه إلى زيادة انخراطه فى كافة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الحكومية فى مجال البنية التحتية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أبدى تحمس الوكالة للمساهمة بخبراتها الفنية ودعمها المادى من أجل مساعدة مصر فى المجالات ذات الأولوية مشيدًا أيضًا برئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقي وما تمثله من فرص للتعاون مع الوكالة لتعزيز جهود التنمية فى الدول الأفريقية.

وأكد جرين حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز التعاون مع مصر حيث وصل إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية منذ عام 2014 وحتى الآن إلى ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالي والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالي 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الاعمال من خلال صندوق الاعمال المصري-الأمريكي.

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