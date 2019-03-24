إطلاق الشبكة الإفريقية للمؤسسات التكنولوجية المالية في مراكش

أُطلقت اليوم الأحد في مدينة مراكش المغربية الشبكة الافريقية للمؤسسات التكنولوجية المالية، التي تضم عددا كبيرا من المبتكرين، وحاضنات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، من 21 دولة افريقية، من بينها مصر والمغرب وتونس ونيجيريا وأثيوبيا والسنغال، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ٥٢ للجنة الأمم المتحدة لافريقيا، ومؤتمر وزارء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة.

وتسعى هذه الشبكة للإسهام في أن تجعل من افريقيا رائدة في مجال الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وجعل القارة السمراء جاذبة للاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، والإسهام في خلق المزيد من فرص العمل وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، والشمول المالي بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وأجندة الاتحاد الافريقي ٢٠٦٣.

وتوفر هذه الشبكة منصة لتعزيز وتنسيق التعاون الافريقي في مجالات التكنولوجيا المالية والإسهام في وضع السياسات التي تجعل صوت افريقيا مسموعا على مستوى العالم.

وقال الدكتور سيجون اينا رئيس الشبكة الافريقية للمؤسسات التكنولوجية المالية، خلال احتفالية إطلاق الشبكة، إن تلك الشبكة تعمل بشراكة مع العديد من المؤسسات، منها: الاتحاد الافريقي، صندوق النقد الدولي، البنك الافريقي للتنمية، اللجنة الاقتصادية لافريقيا، شبكة آسيا - الباسيفيك، والشبكة العالمية للابتكار المالي.

وأضاف سيجون اينا أن الشبكة تهدف أيضا إلى تنسيق وتعميم المبادارات الافريقية الناحجة في قطاع التكنولوجيا المالية، ونقل وتصدير الابتكارات التكنولوجية ووضع أطر للقوانين المنظمة للتكنولوجيا المالية.

وأوضح سيجون اينا أن الاجتماع السنوي للشبكة سيعقد يومي ٥ و٦ نوفمبر القادم في أوغندا، لافتا إلى أن الشبكة ستصدر تقريرا سنويا يتضمن قاعدة بيانات وخريطة بأنشطة التكنولوجيا المالية في الدول الافريقية والمبادرات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد في كل دولة عضو من الدول الافريقية، بما يمثل مرجعًا بشأن التكنولوجيا المالية في أفريقيا.