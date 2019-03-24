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الأحد 24/مارس/2019 - 07:31 م

المصدريين المصريين تنظم بعثة تجارية لروسيا.. 7 أبريل

خالد الميقاتي رئيس
خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدريين المصريين
أ ش أ
dostor.org/2564776

أعلن خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدريين المصريين أنه سيتم تنظيم بعثة تجارية الى السوق الروسي خلال الفترة من 7 الى 10 ابريل المقبل وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العربي الروسي والذى ستكون مصر ضيف الشرف فيه.

وأوضح خلال الاجتماع الثالث للمجلس التصديري للكيماويات اليوم أنه سيشارك بالبعثة من 15 الى 18 شركة من الشركات العاملة فى الصناعات المختلفة.
وأضاف الميقاتي أن 80% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية إلى السوق الروسي هو حاصلات زراعية وغذائية مشيرا إلى أن هناك فرص واعدة لقطاع الأثاث والمفروشات المنزلية والصناعات الكيماوية والهندسية.
وأوضح أن الجمعية بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية استطاعت توقيع العديد من العقود التى من شأنها زيادة صادرات مصر الى السوق الروسية، حيث تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوراسي للأعمال ومجموعة سلاسل توزيع "بيت تجارة افريقيا" ومجموعة "انتاريس"الروسية لتسهيل خدمات واجراءات الاستيراد والتصدير.
وأضاف تم توقيع اتفاقية مع الميناء التجاري الروسي تتيح خروج "الحاويات" المصرية خلال 24 ساعة من خلال شركة روسية لتجنب تعطل الافراج الجمركي ودفع الأرضيات على أن يتم محاسبة الشركة على التكاليف فيما بعد، كما تم الاتفاق مع شركة روسية متخصصة في مجال تحصيل الأموال على ضمان تحصيل قيمة الصفقات التصديرية للشركات المصرية مقابل عمولة 5%.
وأوضح الميقاتي أنه تم الاتفاق على أخذ مساحة 100 متر من المركز التجاري المخصص للدول في سان بطرسبرج من أجل عرض المنتجات المصرية المختلفة،وخلق طلب عليها.
من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات أن المجلس يعتزم تنظيم بعثة تجارية متخصصة في القطاع لزيارة السوق الروسي في الفترة من 12 الى 16 سبتمبر المقبل وذلك على هامش المعرض الذى يقام هناك للصناعات الكيماوية.
وأشار إلى أن البعثة ستتضمن 30شركة منها شركات عارضة داخل المعرض وأخرى لاستكشاف السوق (30 شركة) منوها إلى أن روسيا من أهم الأسواق البكر، ويسعى المجلس إلى اقتحامه بطريقة منظمة وأكثر إيجابية لتحقيق أعلى مردود
وفي سياق مختلف توقع أبو المكارم تحقيق قطاع منتجات البلاستيك والمطاط صادرات نسبة نمو تصل لنحو 25% خلال العام الجاري لتسجل 2.069 مليار دولار.
وقال إن قطاع البلاستيك واللدائن والمطاط حقق نموا في صادراته خلال العام الماضي بنسبة 11% لتسجل نحو 1.655 مليار دولار في مقابل 1.495 مليار دولار خلال 2017.
وأوضح أبو المكارم أن حجم النمو المتوقع يرجع إلى دخول مصانع جديدة في الإنتاج والتوسعات في مجال البتروكيماويات، وكذلك التوسع الإنتاجي في المصانع القائمة.

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