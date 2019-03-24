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الأحد 24/مارس/2019 - 07:29 م

الصين وأوروجواي تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

الصين وأوروجواي تؤكدان
أ ش أ
dostor.org/2564774

أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "هو تشون هوا" على أهمية العلاقات الثنائية بين بلاده وأوروجواي، مضيفًا أن الجانبين سيستمران في العمل معا من أجل دعم العلاقات الثنائية وتعميق التعاون.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية خلال لقائه نائبة رئيس أوروجواي لوسيا توبولانسكي في مونتيفيدو اليوم الأحد- إنه خلال الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها رئيس أوروجواي تاباري فازكير إلى الصين عام 2016، أسس البلدان علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما، مشيرا إلى أن زيارته الحالية إلى أوروجواي تستهدف تعزيز تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين ودعم التنمية المستمرة للعلاقات الثنائية.
وأضاف أن أوروجواي هي أول دولة في السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، توقع مذكرة تفاهم حول مبادرة الحزام والطريق مع الصين، وأن اقتصادي الصين وأورجواي متكاملان بشكل كبير ولديهما قدرة هائلة على التعاون، معربا عن أمله أن يعمل الجانبان معا من أجل تعميق التعاون الثنائي في مجالات، من بينها: الزراعة والبنية الأساسية والقدرة الصناعية والاستثمار.
وتابع أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع أوروجواي في الفحص والحجر الصحي، وصناعة صيد الأسماك، وتجهيز الأغذية، والخدمات اللوجستية بهدف الدعم المتواصل للتعاون في مجال الزراعة.
من جانبها، قالت نائبة رئيس أوروجواي، التي تتولى أيضا منصب رئيسة الجمعية العامة ورئيسة مجلس الشيوخ، إن العلاقات الثنائية بين أوروجواي والصين تطورت وتعمقت بشكل متواصل خلال الـ30 عاما السابقة، منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية.
وأضافت توبولانسكي أن بلادها سوف تستغل زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني كفرصة لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، واستكشاف المزيد من فرص التعاون، مؤكدة أن بلادها تعتبر مبادرة "الحزام والطريق" منصة مهمة، وتتمنى تطبيق المزيد من مشروعات التعاون وفقا لهذا الإطار.

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