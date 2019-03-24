مقتل وإصابة 21 مُسلحًا من طالبان في عمليات للقوات الأفغانية

لقي 21 مُسلحًا، من عناصر حركة طالبان، مصرعهم خلال العمليات الأخيرة، التي نفذتها القوت الخاصة الأفغانية في ثلاثة أقاليم مختلفة من البلاد ـ على مدار الـ24 ساعة الماضية - حسبما أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الأحد.

وذكرت المصادر- في تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية- أن القوات الخاصة الأفغانية قامت بعملية مداهمة لها، في إقليم غزنة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 9 من مُسلحي طالبان، لافتة إلى مقتل اثنين من قناصة طالبان في غارة جوية شنت على الإقليم نفسه.

وأضافت أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت أيضًا عملية لها، بالتعاون مع القوات الجوية في إقليم فارياب، ما أسفر عن مقتل 4 مُسلحين وإصابة 4 آخرين، مؤكدة مقتل اثنين أيضا من قادة طالبان في غارة جوية أخرى شنت على إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

ولم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.