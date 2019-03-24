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الأحد 24/مارس/2019 - 07:27 م

فوز جامعة الإسكندرية بالمركزين الأول والثاني ببطولة الجامعات للتايكوندو

فوز جامعة الإسكندرية
أ ش أ
dostor.org/2564770

فازت جامعة الإسكندرية بالمركزين الأول والثاني في بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للتايكوندو "الشهيد الرفاعي 46" والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعة.
وشارك في فعاليات البطولة 22 جامعة حكومية وخاصة بواقع 154 لاعب ولاعبة، والتي جاءت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وفي ختام فاعليات البطولة، هنأ الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية الطلاب الفائزين والمشاركين خلال فاعليات البطولة.
وأضاف أن الجامعة بصدد وضع خطة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمساندة أبطالها الرياضيين خلال مشاركتهم في اللقاءات الرياضية في مختلف البطولات على المستوى المحلى والإقليمي والدولي مما يساهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة في مختلف كليات ومعاهد الجامعة.
وأوضح أن الجامعة لديها من الآليات التي تراعى الطلاب الرياضيين خاصة فيما يخص الامتحانات بما لا يتعارض مع جدول بطولاتهم.

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