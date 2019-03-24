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الأحد 24/مارس/2019 - 07:27 م

تأهل بنين وتنزانيا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية

تأهل بنين وتنزانيا
dostor.org/2564768

حقق منتخب بنين فوزا صعبا على حساب ضيفه التوجولي بهدفين مقابل هدف واحد؛ ليحسم بطاقة التأهل الثانية لكأس أمم أفريقيا 2019 عن المجموعة الرابعة بالتصفيات.

وكان منتخب بنين بحاجة إلى الفوز أو التعادل على الأقل من أجل التأهل، بينما لم يكن هناك خيار أمام توجو سوى تحقيق الانتصار.

ولن تشهد البطولة الأفريقية تواجد إيمانويل أديبايور بسبب عدم قدرته على قيادة توجو نحو التأهل، رغم محاولاته طوال فترة اللقاء.

ورفع منتخب بنين رصيده إلى النقطة العاشرة في وصافة ترتيب المجموعة، خلف الجزائر برصيد 11 نقاط، ثم جامبيا بست نقاط، وأخيرا توجو بخمس نقاط.

كما حجز منتخبي أوغندا وتنزانيا مقعدهما في نهائيات كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" بعد انتهاء الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الـ 12.

وحقق المنتخب التنزاني الغائب عن الظهور الإفريقي منذ 39 عاما فوزا ساحقا على ضيفه الأوغندي بثلاثة أهداف دون رد، في المقابل فشل منتخب ليسوتو في تحقيق نتيجة الفوز بالتعادل أمام منتخب كاب فيردي بدون أهداف.

وجاءت أهداف المنتخب التنزاني عن طريق الثلاثي موسافا في الدقيقة 21 من زمن أحداث الشوط الأول، وأضاف إراستو نيوني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 51، قبل أن يختتم موريس أهداف المباراة بالهدف الثالث لتنزانيا في الدقيقة 57.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: أوغندا المتصدر برصيد (13 نقطة) - تنزانيا الوصيف برصيد (8 نقاط) - ليسوتو المركز الثالث برصيد (6 نقاط) - كاب فيردي المركز الرابع برصيد (5 نقاط).

وبصعود منتخبي أوغندا وتنزانيا يكون تأهل 23 منتخبا لكأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر أن تقام بمصر ليتبقى مقعد وحيد بين المنتخب الليبي والجنوب إفريقي.

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