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الأحد 24/مارس/2019 - 07:22 م

محافظة الإسكندرية تواصل جهود رفع كفاءة منظومة النظافة

محافظة الإسكندرية
أ ش أ
dostor.org/2564763

واصلت محافظة الإسكندرية جهود زيادة كفاءة منظومة النظافة وأعمال المتابعة والرصد البيئي، وذلك خلال الاجتماع الدوري لمسئولي المحافظة مع مسئولي شركة "نهضة مصر" ورؤساء الأحياء؛ لمناقشة ما تم تقديمه خلال الأسبوعين الماضين وتقديم خدمة نظافة مرضية لأهالي المحافظة.
وشدد أحمد بسيوني السكرتير العام للمحافظة الإسكندرية - خلال الاجتماع اليوم الأحد - على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة نباشين القمامة؛ نظرا لما تمثله هذه الظاهرة من عقبة أمام منظومة النظافة بالإسكندرية وتشوية للشكل الحضاري والجمالي، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على إنجاح تجربة سموحة لجمع القمامة والتي تتم في جزء من قطاع سموحة للعمل علي تعميمها فيما بعد لرفع كفاءة منظومة النظافة.
واستعرض رؤساء الأحياء خطة النظافة ومستوى الأعمال التي تمت بنطاق كل حي خلال الأسبوعين الماضيين، وقدم مسئولي المتابعة والرصد البيئي بالمحافظة تقريرا بما تم متابعته ورصده بجميع الأحياء، كما استعرض مسئولي شركة نهضة مصر ما قامت به الشركة بالتنسيق مع الأحياء المختلفة.. وتم مناقشة جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في منظومة النظافة.
وفي سياق متصل، كلف السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية رؤساء الأحياء بحصر المطابق "البلاعات" التي تسبب خطورة عاجلة علي مستوي أحياء الثغر خلال 10 أيام للبدء في رفعها وإصلاحها.
وخلال اجتماعه مع مسئولي شركة الصرف الصحي ورؤساء اﻷحياء؛ استعرض بسيوني ما تم في تكويد شنايش الأمطار على مستوى المحافظة حيث كلف الدكتور العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالانتهاء منها نهاية الشهر الجاري لسهولة وسرعة التعامل حال حدوث أية مشكلات بالشنايش.
كما تم الوقوف علي مشاكل الصرف الصحي بجميع الأحياء وذلك للبدء في وضع وتنفيذ حلول هندسية لتفادي تلك المشاكل مع بداية موسم الشتاء القادم.

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