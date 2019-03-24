تنزانيا تصعد لكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 39 عامًا

تأهل منتخب تنزانيا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 39 عاما، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق 3 صفر على ضيفه منتخب أوغندا اليوم الأحد في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة الثانية عشر من التصفيات المؤهلة للمسابقة، التي شهدت تعادل منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) بدون أهداف مع ضيفه منتخب ليسوتو.



واقتنص منتخب تنزانيا بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة للنهائيات، بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط، بفارق خمس نقاط خلف منتخب أوغندا (المتصدر)، الذي حسم تأهله مبكرا، فيما احتل منتخب ليسوتو المركز الثالث برصيد ست نقاط، وظل منتخب الرأس الأخضر قابعا في مؤخرة الترتيب.



وفي العاصمة التنزانية دارالسلام، افتتح سيمون موسوا التسجيل لتنزانيا في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.



وواصل المنتخب التنزاني سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، ليضيف إيراستو نيوني الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، فيما تكفل أجرييه موريس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57.



وحقق منتخب تنزانيا ظهورا وحيدا في النهائيات خلال نسخة المسابقة عام 1980، التي جرت بنيجيريا، ولكنه خرج مبكرا من الدور الأول.

