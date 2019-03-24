رئيس وزراء كندا يعلن انتخابات فرعية في بريتش كولومبيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الأحد إجراء انتخابات فرعية في في مقاطعة بريتش كولومبيا في دائرة "نانايمو-ليديسميث" بعد استقالة النائبة عن هذه الدائرة عن الحزب الديموقراطي الجديد.

وحدد مكتب رئيس الوزراء يوم 6 مايو موعد الاقتراع على دائرة "نانييمو- ليديسميث."

واستقالت عضوة الحزب الديمقراطي الجديد في البرلمان شيلا مالكولمسون في يناير الماضي لترشح نفسها في مجلس المقاطعة.

كانت مالكولمسون أحد نواب الحزب الديمقراطي الجديد الذين قرروا عدم الترشح مرة أخرى في الانتخابات الفيدرالية في أكتوبر.