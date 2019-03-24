تسليم جميع شرائح المحمول الخاصة بـ"التابلت" في مدراس الأقصر

قال مدير عام قطاع الاتصالات بجنوب الصعيد المهندس محمد ربيع، إنه تم الانتهاء من تسليم جميع شرائح المحمول الخاص بـ "التابلت" بكافة المدارس الثانوية من الشركة المصرية للاتصالات، دون أية أعباء مادية أو مصروفات على الطلبة أو أولياء الأمور أو المعلمين.

وأضاف ربيع في تصريحات اليوم أنه جرى تسليم شرائح المحمول خلال الأسبوع المنصرم لتفعيل خدمات الإنترنت اللازمة لاستكمال منظومة تطوير التعليم قبل الجامعي، وذلك بحضور عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وقيادات منطقة تليفونات الأقصر ومديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار حرص الدولة على تأكيد وصول خدمات الإنترنت واستكمالا لما تم سابقا من انتهاء كامل لإطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة بمدارس محافظة الأقصر الثانوية من خلال أحدث تكنولوجيا شبكات الألياف الضوئية (الفايبر تكنولوجي) من المصرية للاتصالات بسعة عالية تستوعب استخدام الطلاب.

وأوضح ربيع، أن تسليم الشرائح و"التابلت" يضمن وصول الطلاب إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة، والقيام بما يلزم من أداء للامتحانات الإلكترونية المقررة على بعض الفئات، حيث تمت المتابعة الميدانية والمرور على المدارس، لضمان سهولة الإجراءات، بمشاركة فرق عمل المصرية للاتصالات، لتسهيل الأمر على أولياء الأمور والطلبة والمعلمين بالتنسيق مع مديري المدارس لإنجاح هذا المشروع القومي المهم.