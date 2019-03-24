حزب مؤيد للمجلس العسكري بتايلاند يتقدم في أول انتخابات منذ 2014

فاق حزب تايلاندي مؤيد للمجلس العسكري، التوقعات اليوم الأحد؛ ليتقدم بعد أول انتخابات عامة في البلاد منذ عام 2014.



وحصل حزب بالانج براتشارات المدعوم من الجيش، بقيادة رئيس المجلس العسكري برايوت تشان أوتشا، على 7.5 مليون صوت، متقدما على حزب بويا تاى، الذي حصل على 7 ملايين صوت، وذلك مع فرز 92% من الأصوات.



وعقد رئيس اللجنة الانتخابية في تايلاند، إيتيبورن بونبراكونج، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، لكنه لم يكشف عن إحصاءات رسمية أولية وقال إنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات غدا الاثنين.



ويحتاج حزب برايوت إلى الفوز بـ126 مقعدا في مجلس النواب حتى يظل في منصب رئيس الوزراء.



ويختار الجيش جميع أعضاء مجلس الشيوخ التايلاندي البالغ عددهم 250 عضوا، وجاءت النتائج الأولية لتشكل مفاجأة، حيث توقعت معظم استطلاعات الرأي أن يحل حزب بويا تاي في الصدارة.



ويوجد هناك على قوائم الناخبين نحو 51.2 مليون تايلاندي، من إجمالي عدد السكان البالغ 69 مليون نسمة. ويدلى سبعة ملايين شخص بأصواتهم فى هذه الانتخابات للمرة الأولى.

